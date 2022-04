Deputado federal Felício Laterça, Prefeito Vinicius Claussen e os vereadores Amós Laurindo, Gustavo Simas e Jaime Medeiros - Bruno Nepomuceno

A cerimônia de entrega do novo carro e computadores ao Conselho Tutelar 2 foi realizada na última quinta-feira, 7. Os itens foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado federal Felício Laterça, atendendo a um pedido dos vereadores Amós Laurindo, Gustavo Simas e Jaime Medeiros, e garantiu a vinda de 1 Jeep Renegade e 5 computadores para atender plenamente toda a demanda do Conselho. O evento contou ainda com a presença do secretário e da subsecretária de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral e Iracema Toledo.



A chave do veículo foi entregue pelo Prefeito Vinicius Claussen aos conselheiros do Conselho Tutelar 2, Célia Pinna, Mônica Carvalho, Thiago Duque, Lusiane dos Santos e Viviane Moraes. O Conselho Tutelar 2 atende aos bairros do interior do município. “A vinda desse veículo e dos novos computadores trará maior agilidade e capacidade de atendimento ao nosso Conselho Tutelar, que teve suas demandas aumentadas significativamente com a pandemia”, declarou o Prefeito.

A conselheira Célia Pinna, que esteve presente na entrega, celebrou a nova conquista do conselho: “O carro que estava sendo utilizado anteriormente já não atendia mais as nossas necessidades, já que o conselho 2 atende as localidades do interior, que geralmente são de difícil acesso, principalmente em dias de chuva e, por isso, precisávamos de um carro mais potente. Os computadores também serão fundamentais para agilizar os atendimentos porque até então estávamos fazendo todos os relatórios manualmente, o que nos tomava um tempo precioso e que a partir de agora poderá ser convertido para atendimentos como a realização de mais visitas domiciliares”.

