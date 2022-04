Roda de conversa sobre autismo marca semana de conscientização sobre o espectro autista - Divulgação

Publicado 12/04/2022 17:27

A secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), realizou na última quarta-feira (6), a aula inaugural do projeto Jovem Alerta 2022. O Programa socioeducativo faz parte do setor de assistência social do CIEE e tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento humano, o aprimoramento pessoal e profissional de jovens e adolescentes que desejam entrar no mercado de trabalho mais preparados profissionalmente.



A aula inaugural aconteceu no Teatro da Prefeitura, com a presença das Coordenadoras do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Barroso, do CRAS São Pedro, do Centro de Referência Especializada Assistência Social (CREAS), representantes do CIEE e os alunos inscritos no projeto.



A turma composta por jovens entre 14 a 22 anos, atendidos pelos CRAS Barroso, São Pedro e CREAS, participarão de encontros semanais de até duas horas, na sede do CREAS Teresópolis. As aulas abordarão temas como Protagonismo Juvenil, processo seletivo, elaboração de currículos, cidadania, projeto de vida, entre outros temas ligados ao crescimento profissional e entrada no mercado de trabalho. Ao final do curso, os adolescentes e jovens participantes terão a possibilidade de serem encaminhados para o banco de vagas do Programa Jovem Aprendiz e Estágio pelo CIEE.