Publicado 12/04/2022 15:47

Na última quinta-feira, 7 de abril, o Prêmio Fazer-se Professor 2.1, organizado Secretaria Municipal de Educação, entregou prêmios a seis educadores participantes, em evento para participantes e convidados, no Clube Comary.

Ao todo, foram 38 projetos inscritos, em seis categorias. Esta foi uma edição diferente das demais, pois todos os projetos trouxeram a perspectiva do ensino remoto, seus desafios, e inovações que surgiram ao longo deste percurso. Educadores do Pré-escolar ao ensino fundamental II concorreram aos prêmios.

Após análise minuciosa da comissão julgadora, os projetos vitoriosos foram escolhidos e anunciados no evento, que contou com a palestra da renomada pedagoga paranaense, Regina Shudo, que falou sobre as dificuldades e desafios da educação no retorno pós-pandemia.

Na categoria Professor Regente, o primeiro lugar ficou com Daniel Amaro, da E.M. Alcino Francisco da Silva, e seu projeto, "A esperança e o Coronaceno (Reflexões em tempos de pandemia)". O segundo lugar ficou com Luana Alves, da E.M. Nossa Senhora Aparecida, com o projeto "Teresópolis pelo olhar da nossa gente!". E em terceiro lugar o projeto de Natasha Soares, da C.M. Elza Corradini Medeiros, "Quando minha creche abrir..."

Já na categoria Prêmio Destaque, mais três professores foram premiados. Vencendo na categoria destaque A (agente de creche), o projeto de Roceline Oliveira, da C.M. Mariazinha Jannotti, "Meu corpo não pode parar - Práticas psicomotoras aliadas à literatura".

O prêmio destaque B (Alunos da Educação Especial) ficou com o Professor Genivaldo Cândido, do CEROM, e seu projeto "A música como alternativa para melhoria da qualidade de vida e para o estímulo à aprendizagem durante a pandemia".E na categoria prêmio destaque D (gestores e orientadores pedagógicos), Gracielle Suzart, da Creche Paraíso, saiu vitoriosa.

A Secretária de Educação, Satiele Santos, comentou sobre a difícil escolha da comissão julgadora e elogiou os professores da rede pública municipal de ensono: "Diante de tantos profissionais competentes, capacitados e com vontade de fazer mais por nossa educação, deve ter sido um trabalho árduo para a comissão julgadora escolher os melhores projetos. Agradeço a Cristina Esteves, chefe do pedagógico e toda a equipe na SME, que tornou possível a realização deste prêmio após momentos tão difíceis para a educação."

O evento foi restrito para professores inscritos e mais dois convidados cada um, equipe da Secretaria Municipal de Educação e contou também com a presença do Vereador Teco Despachante. Ao final, um pocket show do músico Denis Lopes.