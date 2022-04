Corpo de recém-nascido é encontrado dentro de saco plástico em Teresópolis - José Carlos dos Santos

Publicado 12/04/2022 18:18

Por volta das 13 horas de hoje, 12 de abril, um morador de Teresópolis estava passando pela localidade de Montanhas, às margens da RJ-130, altura do km 1 , quando encontrou uma sacola plástica. Imediatamente, a Polícia Militar do 30º Batalhão foi acionada para fazer o registro da ocorrência.



O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Teresópolis, onde irá passar por perícia e realização de exames de necropsica para avaliar as circunstâncias da morte. Até o momento, não há informações sobre a mãe da criança e se o bebê nasceu morto ou foi abandonado com vida.



De acordo com o Código Penal, abandono de recém-nascido é crime, previsto com penas de detenção. Se ficar comprovado que o bebê veio a óbito em decorrência do abandono, o responsável pode ser detido de quatro a doze anos.