Operação contra trabalho infantil em posto de gasolina em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 13/04/2022 22:34

A Operação Criança Protegida, que teve sua primeira ação de fiscalização realizada no início do mês de março, atuou mais uma vez inspecionando os principais hotéis e pousadas populares do centro da cidade. As hospedarias alvo da fiscalização foram notificadas pelo Corpo de Bombeiros, sendo dois deles interditados tanto pelos Bombeiros quanto pela Vigilância Sanitária. Nenhum menor foi encontrado nos estabelecimentos.





As equipes de fiscalização do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Secretaria de Fazenda interditaram um hotel pelas condições sanitárias extremamente precárias, pela falta do Alvará de Segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros e do Alvará de Funcionamento da Secretaria de Fazenda, e outro hotel, também pela falta do Alvará de Segurança do Corpo de Bombeiros. Uma pousada fiscalizada não apresentou nenhuma irregularidade grave. As interdições têm efeito imediato e os hotéis notificados têm de 60 a 90 dias para regularizar suas situações.



O 30° Batalhão da Polícia Militar esteve presente durante toda a operação, garantindo a segurança dos fiscais e juntamente com as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através da equipe de abordagem social do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), e do Conselho Tutelar, deram apoio à ação, para garantir a proteção de crianças, adolescentes e pessoas em vulnerabilidade social que pudessem ser encontradas durante as abordagens. A Vara da Infância e do Idoso também esteve presente durante a operação.



O secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, que esteve presente durante toda a ação, pontuou a importância da continuidade dos trabalhos da Operação Criança Protegida. “Foi extremamente positivo não encontrar nenhuma criança em situação irregular durante a ação de hoje. É perceptível a diminuição de menores vendendo balas nas ruas da cidade em comparação ao mês passado, antes da primeira abordagem feita pela Operação. É importante mostrar para essas pessoas que vem de fora e para a população de Teresópolis que não vamos parar com o trabalho de proteção a nossas crianças.”