Concessionária Rio-Teresópolis divulga esquema das rodovias no feriadão da Semana Santa - CRT

Concessionária Rio-Teresópolis divulga esquema das rodovias no feriadão da Semana SantaCRT

Publicado 14/04/2022 17:49

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) dá início na tarde de quinta-feira (14/04) ao esquema especial de plantão para o feriado da Semana Santa na BR-116/RJ (Rodovia Santos Dumont), o qual será mantido até a noite do Domingo de Páscoa (17/04). Durante esse período, é esperada a passagem de cerca de 155 mil veículos pela via.



As obras com interferência no tráfego serão paralisadas, no entanto, será necessário manter a sinalização com desvio de pista na Serra, entre o km-101,5 e km-102, onde está sendo executada obra de recuperação do pavimento rígido, e no trecho entre Teresópolis e Além Paraíba no km 39.9, referente a contenção de encosta. No mesmo trecho será mantida ainda a sinalização de pare siga no km 84,3, também onde há obras de contenção de encostas. Os veículos provenientes do Rio com destino à Teresópolis, ou vice-versa, não passam pelos últimos dois pontos mencionados.



Para agilizar a passagem dos veículos, nos dias e horários de maior movimento, a CRT disponibilizará papa-filas na Praça de Pedágio Engenheiro Pierre Berman (Bongaba/Magé) e serão mantidos de prontidão guinchos leves e pesados, carros-resgate, UTI e viaturas de inspeção extras.



A concessionária disponibiliza os números 0800 021 0278 e 0800 021 0279 (deficientes auditivos e de fala) para atendimentos de emergência, solicitação de serviço ou apoio, reclamações e informações, que funcionam em plantão 24h. No Centro de Atendimento aos Usuários (CAU), em Bongaba (km-133,5), e na BOP (Base Operacional), em Águas Quentes (km-41), podem ser usados telefones e sanitários.



Pedágio - A tarifa para carros de passeio na praça principal em Bongaba (km-133,5) é de R$ 18,80 e R$ 13,10 nas auxiliares de Santo Aleixo (km-114) e Santa Guilhermina (km-122). Veículos pesados têm o valor da tarifa multiplicado pelo número de eixos em utilização. Motocicletas pagam R$ 9,40 na praça principal e R$ 6,55, nas auxiliares.