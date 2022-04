Publicado 15/04/2022 12:00

A Via sacra encenada pela equipe de teatro do Instituto Saber vem, há oito anos, revivendo os últimos momentos de Jesus Cristo na terra. No ano de 2019, a encenação registrou um público de mais de dois mil espectadores. O projeto foi criado com o intuito de incentivar a cultura e evangelizar através da história da Paixão de Cristo, em uma produção grandiosa que integra a classe artística e religiosa da cidade.



Neste ano o evento será realizado na Praça de Santa Tereza – no centro histórico de Teresópolis. Serão três apresentações onde mais de 70 atores e figurantes darão vida ao espetáculo, proporcionando ao público momentos de reflexão e emoção em um cenário vivo com sete palcos, 50 metros de passarela e arquibancada para um público de mil pessoas por apresentação.



O principal objetivo é preparar o coração das pessoas para viver o mistério da Semana Santa, fortalecendo e estruturando a mensagem bíblica de acordo com as escrituras sagradas, onde o público será convidado a percorrer o caminho sagrado junto com os atores em um cenário "vivo", começando com a entrada de Jesus em Jerusalém, Sua condenação e morte na Cruz e, finalmente, sua Ressurreição.



Um espetáculo patrocinado pelo Instituto Saber com o apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Teresópolis, e Paróquia de Santa Tereza.



Datas das apresentações:



15/04/22 – (Sexta feira Santa) Horário: 18h

16/04/22- (Sábado de Aleluia) Horário: 21h Local de Encenação: Praça Baltazar da Silveira (Praça de Santa Tereza) Teresópolis -RJ



Ficha Técnica:

Produção Executiva: Pâmela Canabal Adaptação Roteiro: "Via Sacra do amor" Pe Roque Schneider Direção: Jonathan Marques Supervisão Geral : Cléo Rodrigues Supervisão Cenográfica : Renato Pimentel e Inês Rezende Figurino : Ateliê Avesso do pano , Ateliê Menina Mulher e Asi Artes Adereço(s) e Acessório(s): Jonathan Marques e Cléo Rodrigues Luz e Sonoplastia: Thais Pereira Coreografias e Maquiagem : Pietra Mello



Elenco convidado:

Guilherme Duarte, Marcelo Pellegrino, Guto Paim, Adriano Ramires, Emiliano Bahia, Brian Iagnashy, Diani Bianchi, Paloma Gregório, Leilson Felicio, Robson Mello e Arthur Esteves, dentre outros.



Elenco de apoio e figuração:

Ex-alunos do Instituto Saber, Participantes da Paróquia de Santa Tereza e membros de grupos de teatro local.



SOS Petrópolis- Serão arrecadados alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene para serem doados às vítimas da tragédia em Petrópolis.



Instituto Saber - Somos OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) Fundada em 2010, oferecendo cursos totalmente gratuitos para crianças, jovens e adultos, incluindo pessoas com deficiência, com a finalidade educacional, esportiva e cultural. Nossas premissas são: Mobilizar pessoas para causas sociais, Humanizar relações, Ampliar o impacto social e Transformar vidas.