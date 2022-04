Representantes dos cartórios de Teresópolis e do CRECI-RJ são recebidos pelo secretário de Fazenda, Fabiano Latini, e equipe técnica, para uma reunião sobre o ITBI Online - Bruno Nepomuceno

Representantes dos cartórios de Teresópolis e do CRECI-RJ são recebidos pelo secretário de Fazenda, Fabiano Latini, e equipe técnica, para uma reunião sobre o ITBI Online Bruno Nepomuceno

Publicado 15/04/2022 16:26

Representantes dos cartórios de Teresópolis e do CRECI-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 1ª Região/RJ) foram recebidos, nessa sexta-feira, 14, na Prefeitura, pelo secretário municipal de Fazenda, Fabiano Latini, e equipe técnica, para uma reunião sobre a implantação do Sistema de ITBI Online.

Durante o encontro, os representantes dos cartórios e do CRECI deram contribuições para os ajustes finais do sistema e tiraram dúvidas a respeito da nova ferramenta, que vai trazer maior rapidez, facilidade e praticidade ao contribuinte com relação aos trâmites relacionados à transferência de imóveis. Na próxima terça, 19, às 16h, no Teatro Municipal (2º piso da Prefeitura), o sistema ITBI Online será apresentado para corretores de imóveis e todos os demais profissionais envolvidos no processo de ITBI.



“O ITBI Online era uma demanda antiga do município, assim como diversos outros processos que eram realizados de forma manual e que agora são feitos de maneira eletrônica, ou seja, com mais rapidez e transparência. Estamos trabalhando desde 2019 para a implantação dessa ferramenta na Prefeitura. Com a chegada do sistema, o município ganha celeridade nos processos de ITBI. O portal vai facilitar a relação do contribuinte com a Prefeitura e abolir a burocracia na hora de requerer sua guia de ITBI, tudo de forma eletrônica, de forma fácil e prática”, destacou o secretário de Fazenda, Fabiano Latini.



A subsecretária Paula Iamê Malhães, a diretora do ITBI, Luciana Viana, e Victor Oliveira, da VPNova Tecnologia, empresa responsável pela implantação do sistema em Teresópolis, também participaram da reunião. Técnicos da empresa apresentaram, de forma virtual, como funciona o sistema.



Representaram o Cartório do 1º Ofício Gisele Drummond e Leverson Luiz Silva; o Cartório do 2º Ofício Écio Freire da Costa e Ednei Paim Mendes; e o Cartório do 3º Ofício Lucas Rodrigues. Luiz Issa Hiar participou pelo CRECI-RJ.



O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) tem como fato gerador a transmissão, ‘intervivos’, a qualquer título, de propriedade ou domínio útil de bens imóveis.