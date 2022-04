Festival de chocolate em Teresópolis - Divulgação

Publicado 15/04/2022 17:11

Faltam poucos dias para o evento gastronômico de chocolate em Teresópolis voltar: o ChocoSerra. Depois de 2 anos sem acontecer, devido à pandemia, o tradicional Festival do Chocolate em Teresópolis está de volta e será promovido no Sesc Alpina, de 21 a 24 de abril. O evento faz parte do calendário do município, integrando a 'Estação Chocolate', conta com a parceria do Fecomércio e Sincomércio e terá shows, animação, recreação e teatro infantil. Na quinta (21) e na sexta (22), a programação começa às 16h, e no sábado (23) e domingo (24), às 10h. A entrada é franca.



A programação musical inclui apresentações com Leandro Lopes (sax solo), Isa & Ju Duo, DJ Duda Ramalho, Yug Samba e Bossa, Oziel Silva (sax solo), Fhernanda Fernandes, ‘Cardápio Musical’, Baile da Comadre com Comadre Dávilla, ‘Vem Dançar com a Gente’ – com Yug Werneck e Banda, ‘La Petit Farofa’ e ‘Isso me Fará’ com Luis Kiari. O Espaço Infantil terá animação, recreação e teatro infantil, com Grupo Pirueta e Grupo Hocus Pocus.



ChocoSerra 2022



21 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)

16h - Abertura do evento - Leandro Lopes (sax solo)

17h - 21h30 - DJ Duda Ramalho

19h – Show Isa & Ju Duo

21h – Show Yug Samba e Bossa



22 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

16h - Abertura do evento - Oziel Silva (sax solo)

17h às 21h30 - DJ Duda Ramalho

19h – Show Fhernanda Fernandes

21h – Show ‘Cardápio Musical’



23 DE ABRIL (SÁBADO)

10h-Abertura do evento

13h – Show Leandro Lopes

15h às 22h - DJ Duda Ramalho

18h – Show Isa & Ju Duo

20h - Show Baile da Comadre com Comadre Dávilla

21h30 – Show ‘Vem Dançar com a Gente’ – com Yug Werneck e Banda



24 DE ABRIL (DOMINGO)

10h - Abertura do evento

13h – Show ‘La Petit Farofa’

15h às 20h - DJ Duda Ramalho

18h - Show ‘Brasileiríssimos’ com Mariana Pereira

19h30 - Show Isso me Fará com Luis Kiari



Espaço Infantil



21 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)

16h – Animação

17h – Recreação Infantil

19h – Teatro Infantil – Grupo Pirueta



22 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

16h – Animação

17h – Recreação Infantil

19h – Teatro Infantil – Grupo Hocus Pocus



23 DE ABRIL (SÁBADO)

10h – Teatro Infantil – Grupo Hocus Pocus

14h – Animação Infantil

17h – Recreação Infantil



24 DE ABRIL (DOMINGO)

10h – Teatro Infantil – Grupo Pirueta

14h – Animação Infantil

17h – Recreação Infantil