CRAS realizou festa da Páscoa para as crianças do Meudon - Divulgação

Publicado 16/04/2022 17:43



O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, promoveu, na última quarta-feira, 13, em suas dependências a festa de Páscoa, voltada para as crianças participantes das oficinas de fortalecimento de vínculos. Além de brincadeiras pedagógicas, as crianças apresentaram os trabalhos produzidos durante as oficinas e receberam lanches e lembrancinhas temáticas. O CRAS Meudon oferece, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oficinas de artesanato em EVA, feltro e oficina de recreação para as crianças pertencentes ao serviço de Proteção e Atenção Integral à Família, caracterizadas pela vulnerabilidade socioeconômica.

O secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, compareceu ao evento e compartilhou a sensação de estar com as crianças: “Fico muito feliz em ver nossas crianças, que além de serem assistidas pelo CRAS, também participam das oficinas, alegres, brincando e aproveitando esse momento que é tão especial para elas. Saber que elas produziram a decoração de hoje durante as oficinas, que disponibiliza um lugar seguro para que elas possam passar a tarde, tranquiliza não só o coração dos responsáveis mas também o meu, afinal, todos somos responsáveis pela segurança dos nossos pequenos.”



Todos os itens utilizados na decoração do evento foram produzidos pelas próprias crianças, nas oficinas de artesanato, que ficaram muito orgulhosas de suas produções. Os lanches e brindes, como o pirulito de alfajor, foram preparados pela própria equipe técnica, com os mantimentos que são entregues periodicamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social, para que os equipamentos possam atender de forma mais acolhedora as famílias pertencentes ao PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) tanto nos atendimentos individualizados quanto nas oficinas oferecidas e eventos de convivência, como a festa de Páscoa.