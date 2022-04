Agentes de Creche tem comissão temporária criada em Teresópolis - Divulgação

Publicado 18/04/2022 16:20

Na última quarta-feira (13), em reunião realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), foram escolhidos os membros da comissão temporária municipal que representará a categoria dos agentes de creche. Durante o encontro, que aconteceu na Casa de Portugal, na Várzea, os profissionais expuseram demandas da classe aos representantes da SME.



A Secretária de Educação, Satiele Santos ressaltou a importância da criação desta comissão para os agentes de creche: "Esta é a oportunidade de trazer as demandas e de conseguir concretizar as necessidades da categoria. Vamos aceitar o desafio de assumir uma comissão de uma categoria tão importante, vamos trabalhar juntos para alcançar nossos objetivos. Hoje a gente começa a escrever o futuro desta categoria, para que possamos definir de fato qual é o nosso papel e a nossa função.”



A iniciativa da criação da comissão surgiu após o Vereador Gustavo Simas apresentar a moção 237/2022, que solicita ao executivo municipal a devida adequação da função de agente de creche com a formação para professores de educação infantil. O vereador esteve presente na reunião e comentou sobre esta solicitação: "Apresentamos uma moção, que é um instrumento legal, representando os anseios da população. E sinalizamos para o executivo para que fosse encontrado um caminho para solução destas demandas com o aval do legislativo."

Além da escuta ativa da SME, para compreender as reivindicações imediatas dos agentes, foi realizada votação para escolha dos representantes do conselho. Foram escolhidas sete servidoras de creches da rede pública de Teresópolis para constituir a Comissão Temporária Municipal dos Agentes de Creche: Angélica Oliveira da Silva, Verônica Pereira, Jessica da Silva Correa, Richela dos Santos, Andreia Martins, Bruna Nascimento e Andrihelen Bittencourt. Ainda farão parte desta comissão temporária membros das secretarias municipais de Educação, Administração, Procuradoria Geral e do Sindicato dos Professores.



O evento teve a participação ativa dos profissionais e contou com a presença da Chefe do Departamento Pedagógico da SME, Cristina Esteves, e da Diretora de Administração Escolar da SME, Aline Gonçalves.