Cabo Enes, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, vence mundial de Jiu-jitsu nos EUADivulgação

Publicado 18/04/2022 16:54 | Atualizado 18/04/2022 17:50

O cabo Enes venceu a final do campeonato Pan-americano de Jiu-jitsu trazendo mais uma medalha para o Brasil. Ingressando na corporação em 2012, o militar é atleta da modalidade desde 1999, quando começou a se dedicar ao esporte, conquistando mais de 150 medalhas em sua trajetória esportiva.



A luta de Enes vai além do tatame. A história de superação começou na guerra contra o alcoolismo, saindo vencedor e se tornando exemplo para os companheiros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no 30º Batalhão, em Teresópolis. O militar se prepara agora para disputar o segundo título mundial do campeonato que irá acontecer em agosto deste ano