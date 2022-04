Campanha de tampinhas para arrecadar cadeira de rodas - Divulgação

Campanha de tampinhas para arrecadar cadeira de rodasDivulgação

Publicado 19/04/2022 17:06

O Projeto Corrente do Bem, coordenado pela artesã Renata Caldas, troca tampas plásticas e lacres de alumínio para transformar em cadeiras de rodas. Em parceria com o Projeto, a Secretaria de Esporte e Lazer conta como ponto de apoio de recolhimento dos instrumentos.



“Todo o material recolhido, que antes iria para o lixo, se transforma em cadeiras de rodas que são distribuídas em instituições da nossa cidade pela idealizadora do Projeto, Renata Caldas.”, destaca a Secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Ramos.



A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; em parceria com o Projeto Corrente do Bem, recolhe tampas plásticas e lacres de alumínio para transformar em cadeira de rodas. O material arrecadado será vendido para a indústria de reciclagem e os recursos usados na compra das cadeiras, que serão doadas para instituições de Teresópolis. O recolhimento é realizado no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão), na Rua Tenente Luiz Meirelles (Várzea).