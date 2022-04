Crianças de escola em Teresópolis plantam mudas de hortaliça no Horto Municipal - Divulgação

22/04/2022

O Horto Municipal Carlos Guinle, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, recebeu nesta terça-feira, 19 de abril, a visita de 80 alunos do Centro Pedagógico Rocha Falcão para a realização de plantio de mudas de hortaliças na Mandala do Horto. Além de participarem da atividade de plantio, as crianças passaram a tarde passeando no trenzinho da cidade.

A ação busca incentivar o plantio, despertando entre as crianças o sentimento de cuidado, afeto e de alegria em estar em contato com a natureza. A ideia é que os pequenos possam perceber que o cuidado com o ambiente é importante e está presente em pequenas ações, como por exemplo, no plantar e cultivar das hortaliças. Após as plantas crescerem, os pais das crianças irão visitar o horto para ver como ficou o trabalho realizado pelos filhos.

“A participação das crianças no cultivo das plantas pode ser o ponto de partida para uma relação amistosa entre esses futuros adultos e o meio ambiente. Além disso, pode gerar uma série de outros benefícios oriundos desse contato, como também desenvolver a consciência e cuidado em relação ao meio no qual estão inseridas, desfrutando o contato com terra, água, vegetais e sementes. Ajudar a plantar ou a regar as plantas na horta, são atividades físicas que ajudam no desenvolvimento motor infantil”, explicou a Paisagista da Cidade e Líder do Horto Municipal, Denise Marques.

Em sua rede social, a Diretora do colégio, Andréa Rocha, agradeceu pelo dia passado no Horto. “A família Rocha Falcão gostaria de parabenizar a recepção de excelência dos colaboradores do Horto Municipal de Teresópolis. Gratidão pelo dia maravilhoso com as nossas crianças, nosso muito obrigada de coração, foi um dia muito especial.”