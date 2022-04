Encontro no Teatro Municipal de Teresópolis para lançamento do ITBI on-line - Bruno Nepomuceno

Publicado 22/04/2022 19:11

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Fazenda, reuniu, nesta terça-feira, 19, no Teatro Municipal, representantes dos cartórios do município, do CRECI-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 1ª Região/RJ), corretores e demais profissionais envolvidos no processo de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). O encontro teve como pauta o lançamento do Sistema de ITBI Online em Teresópolis. A ferramenta passará pelos últimos ajustes e a previsão é de que esteja liberada para uso a partir do próximo dia 2 de maio.



O secretário de Fazenda, Fabiano Latini, deu as boas-vindas aos participantes. “Agradeço a presença de todos e aproveito para destacar o empenho do Prefeito Vinicius Claussen em ter uma gestão digital, ágil e mais transparente. Estamos trabalhando desde 2018 para que todos os processos da Prefeitura se tornem eletrônicos e isso vem acontecendo gradativamente. A expectativa é de que este ano todos os processos sejam 100% eletrônicos. O ITBI Online também era uma demanda antiga do município e vai trazer maior facilidade e praticidade ao contribuinte com relação aos trâmites relacionados à transferência de imóveis”.



Durante o encontro, técnicos da DBNova Tecnologia, empresa responsável pela implantação do sistema em Teresópolis, apresentaram como vai funcionar a plataforma ITBI Online, com o passo a passo para cadastramento, documentos a serem anexados para a solicitação de guias e certidões de quitação, como acompanhar o andamento das solicitações feitas e etc.



Luiz Issa Hiar representou o CRECI-RJ na reunião e sugeriu que a subdelegacia do CRECI-RJ Teresópolis seja interlocutora entre os corretores e a Secretaria M. de Fazenda para que todas as dúvidas relacionadas à ferramenta sejam sanadas a fim de facilitar a implantação do sistema no município. “Foi um prazer representar o CRECI-RJ neste encontro. Foi uma importante oportunidade para a troca de ideias para a implantação do ITBI Online em Teresópolis. A parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda é fundamental para que aconteça uma valorização dos corretores de imóveis junto à Administração Pública. Em nome da diretoria do CRECI-RJ, só temos a agradecer ao secretário Fabiano, a subsecretária Paula e a diretora do ITBI Luciana pela iniciativa e presteza ao atendimento aos corretores. Faremos a interlocução entre os corretores e a Prefeitura. Eles vão encaminhar as solicitações e nós, da subdelegacia, repassaremos para a Secretaria de Fazenda”, frisou Luiz Issa Hiar.



O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) tem como fato gerador a transmissão, ‘inter-vivos’, a qualquer título, de propriedade ou domínio útil de bens imóveis.