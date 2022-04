Teresópolis apresenta projetos turísticos a alunos da UFF - Divulgação

Teresópolis apresenta projetos turísticos a alunos da UFFDivulgação

Publicado 22/04/2022 15:25

A convite da Universidade Federal Fluminense (UFF), a Secretaria Municipal de Turismo realizou nesta segunda-feira (18), a palestra Ações de Marketing para Destinos Turísticos. O encontro aconteceu de forma online com a participação do secretário de Turismo, Maurício Weichert, e do Professor Doutor da Universidade, Eduardo Vilela.

Focada nos destaques do município de Teresópolis, o intuito da palestra foi apresentar os projetos implantados na cidade, como o Smart Tour, aplicativo por meio do qual os visitantes têm acesso a informações sobre 20 pontos turísticos da cidade. Também foram abordadas ações prestes a serem inauguradas, como o voucher eletrônico digital, plataforma que vai reunir toda a cadeia produtiva do turismo de Teresópolis e através da qual turistas e visitantes poderão agendar pacotes de serviços que incluam passeios, alimentação e hospedagem ou selecionar serviços turísticos avulsos.

No decorrer da videoconferência, foram mencionadas as duas principais marcas turísticas de Teresópolis: 'Vem Pra Terê' e ' Eu amo Terê', utilizadas para divulgação do município.

“Isso mostra o profissionalismo e competência do atual secretário de Turismo, além do potencial dos atrativos urbanos e rurais, o resgate da autoestima dos residentes, a confiança dos empresários e o fortalecimento da marca Teresópolis desde o início da gestão do Prefeito Vinicius Claussen, em 2018”, comentou o professor Eduardo Vilela.

Terceira convocação para palestrar aos alunos da UFF, a Secretaria de Turismo de Teresópolis tem sido destaque nos estudos de Marketing para destinos Turísticos. “Isso ocorre principalmente pela atuação dos turismólogos da equipe. Também foi citada, como exemplo, a presença dos estagiários em Turismo. Com esses profissionais se vê a diferença na parte da pesquisa e realização de projetos para a população. Também foram debatidas as dificuldades de administração no setor público, sensibilização, profissionalização, associativismo, política, dados e gestão”, pontuou o secretário de Turismo, Maurício Weichert.

Além disso, foi destacada a importância do contato e troca com a população se utilizando, principalmente, das redes sociais, seja com pesquisa, feedback, mensagens ou comentários. Após abrir espaço para sanar dúvidas, foi feito um convite aos estudantes para estagiarem em Teresópolis.