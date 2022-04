Evento da Chocoserra é atração em Teresópolis - Divulgação

Publicado 22/04/2022 15:16

Os chocólatras têm encontro marcado neste feriadão no ChocoSerra Teresópolis, quando poderão degustar os mais variados e deliciosos produtos à base de cacau, como bombom, trufa, brownie, mousse, pavê, biscoito, torta e bolo de pote. Também tem salgados, pipoca gourmet e cardápio vegano. Shows, espaço com artesanato e recreação infantil agitam a programação. O festival de chocolate acontece até este domingo, 24/04, no SESC Alpina (Rua Cândido Portinari, 837, Golfe), com entrada gratuita.



Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o ChocoSerra 2022 faz parte do calendário do município, integrando a Estação Chocolate. Criado em 1997 para divulgar o chocolate artesanal do município e incentivar a cadeia produtiva local, o evento teve sua realização interrompida por um período. Resgatado em 2019 pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen, ficou suspenso durante a pandemia e agora retorna com força total.



Crianças poderão participar de várias atividades no festival Chocoserra Divulgação



“Evento tradicional da nossa cidade, o ChocoSerra volta a ser realizado com o destaque que merece. É uma festa que promove os produtores do melhor chocolate artesanal, com diversão garantida para adultos e crianças. Nossa população e os turistas merecem. Venham participar e se deliciar”, convidou a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão, na abertura do evento nesta quinta-feira, 21/04.



“A Estação Chocolate tem tudo a ver com o friozinho de Teresópolis e o movimento neste primeiro dia demonstra que o ChocoSerra será um sucesso”, comentou Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis e diretor da Fecomércio-RJ, instituições parceiras da Prefeitura na realização do evento.



O presidente da Câmara Municipal conferiu a abertura do festival. “Podemos dizer que Teresópolis é a capital do chocolate pela qualidade da sua produção artesanal e familiar, que dão um sabor especial no nosso clima de montanha e demonstram a força do município neste segmento”, opinou o Vereador Leonardo Vasconcellos, acompanhado pelos vereadores Erika Marra, Bruno Almeida, Gustavo Simas, Paulinho Nogueira, Dr. Raimundo Amorim e Tenente Jaime Medeiros.



Atrações

O festival tem a participação do IGA – Instituto Gastronômico das Américas, que realiza aula-show em parceria com a Maria Torta, com demonstração da produção de chocolate e decoração. “Estamos em Teresópolis desde 2020 com cursos de alta cozinha e confeitaria. Queremos fortalecer a capacitação das pessoas que trabalham com gastronomia em Teresópolis, setor bastante desenvolvido e de destaque na região”, disseram as empresárias Flávia Carvalho e Simone Castro.

Miniconfeitaria faz parte da programação da Chocoserra Bruno Nepomuceno



O público pode conferir as etapas de produção na mini confeitaria da Maria Torta, empresa que participa do ChocoSerra desde a primeira edição. “Estamos super animados e acredito que será um sucesso, pois é um evento badalado e muito esperado pelo público e os chocolateiros”, opinou a empresária Claudia Claussen.



Novidade são os brownies, pavês e bolos de pote produzidos sem ingredientes de origem animal. “O número de veganos em Teresópolis só cresce. Quem ainda não conhece nossos produtos deve experimentar”, convidaram Clarice Gama e Ana Gabriela Carvalho, da Marmatinho.



“O ChocoSerra sempre foi um evento grandioso. Sou uma das pioneiras, pois participo desde o primeiro ano. Que bom que a Prefeitura está resgatando suas características originais, com boa estrutura e organização”, salientou a empresária Celina Gonçalves da Silva, da Chocolate D’Teresópolis.



Também participam do ChocoSerra 2022: Atelier Festa Néia Souza, Empório Cacau, Espaço Plazza Madrid, Let´S Doce Mania, Calêndula Confeitaria, Chocolates Faria, Claudia Cakes, Doce Lembrança Buffet, Joca e Joca, Pão de Queijo do Estacionamento, Pipoca Fantástica e Trufas Etc.



Programação - ChocoSerra 2022



22 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

• 16h, Abertura do evento: Oziel Silva (sax solo)

• 17h às 21h30, DJ Duda Ramalho

• 19h, Show Fhernanda Fernandes

• 21h, Show ‘Cardápio Musical’

Espaço Infantil

• 16h, Animação

• 17h, Recreação Infantil

• 19h, Teatro Infantil – Grupo Hocus Pocus



23 DE ABRIL (SÁBADO)

• 10h, Abertura do evento

• 13h, Show Leandro Lopes

• 15h às 22h, DJ Duda Ramalho

• 18h, Show Isa & Ju Duo

• 20h, Show Baile da Comadre com Comadre Dávilla

• 21h30, Show 'Vem Dançar com a Gente' – com Yug Werneck e Banda



Espaço Infantil

• 10h, Teatro Infantil: Grupo Hocus Pocus

• 14h, Animação Infantil

• 17h, Recreação Infantil



24 DE ABRIL (DOMINGO)

• 10h, Abertura do evento

• 13h, Show ‘La Petit Farofa’

• 15h às 20h, DJ Duda Ramalho

• 18h, Show ‘Brasileiríssimos’ com Mariana Pereira

• 19h30, Show Isso me Fará com Luis Kiari

Espaço Infantil

• 10h, Teatro Infantil: Grupo Pirueta

• 14h, Animação Infantil

• 17h, Recreação Infantil