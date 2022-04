Empresária Karla Belém participa do programa Adote Terê - Bruno Nepomuceno

Publicado 25/04/2022 21:49

O projeto ‘Adote Terê”, de renovação e manutenção dos espaços públicos, acaba de ganhar a adesão da empresária Karla Belém, do Posto Pit Stop. O termo de adoção da Praça John Kennedy, no bairro de Fátima, foi assinado nesta segunda-feira, 25/04, e inclui duas rotatórias: uma localizada no cruzamento das ruas Guaporé e Ernesto Silveira e outra situada no cruzamento das ruas Tietê e Ivaí, no mesmo bairro. Acompanharam a oficialização o secretário municipal de Planejamento e Projetos Especiais, Fábio Cunha Cardoso, e a paisagista da Prefeitura, Denise Marques.



“Esse é o 11º termo do ‘Adote Terê’ desde o lançamento do projeto, em 2021, e que abrange a revitalização de praças, jardins públicos e pontos de ônibus. Vamos avançando na nossa meta de transformar a nossa cidade e deixá-la muito mais bonita e organizada para moradores e visitantes. Isso é pertencimento, pois quem ama, cuida”, disse o Prefeito Vinicius Claussen, agradecendo a parceria da empresária.



Com cerca de 200m², a Praça John Kennedy receberá o plantio de mais de mil mudas, entre agapantos, hortênsias, sunpatiens, lírios da paz, liríopes e hemigrafis crespas. Já as rotatórias ganharão mais de 700 mudas, entre éricas coloridas, margaridas amarelas, liríopes e roseiras. A grama existente nos espaços públicos será mantida e renovada, bem como algumas espécies ornamentais e árvores. Bancos, bancos com mesa, postes de passeio, cachepôs, lixeiras e bicicletário completam os projetos paisagísticos elaborados pela equipe do Escritório de Projetos da Secretaria de Planejamento.



“Pra mim é essencial que todos participem, pois trabalhar em equipe é muito melhor. Essa iniciativa de buscar a população para adotar um espaço público é fenomenal, pois assim vamos construir e manter uma Teresópolis mais linda, atrativa e aconchegante”, pontuou Karla Belém, acompanhada de Manuela Cardoso, coordenadora da Rede Belém.



O ‘Adote Terê’ é um dos eixos do projeto ‘Terê tão Bela’, coordenado pela subsecretária de Projetos Especiais, Ana Braga. “Seguimos a orientação do Prefeito Vinicius Claussen e colocamos no papel idéias criativas para dar uma identidade visual mais harmoniosa para Teresópolis. E a participação dos empresários, instituições, associações de moradores e dos cidadãos é fundamental para atingirmos esse objetivo. Vamos adotar um espaço público e deixar nossa cidade muito mais bonita de se ver e de viver”, convidou Ana Braga.