Trecho da BR-116/ RJ será interditado nesta quinta-feira, 28/04 - O dia.ig

Publicado 27/04/2022 23:07

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) avisa aos usuários da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) que, atendendo a uma solicitação da empresa distribuidora de energia elétrica da região, haverá a necessidade de fechamento no tráfego das pistas de rolamento, nos dois sentidos da via, por cerca de quinze minutos, no Km-129,8 (Santa Dalila), no trecho da Baixada.



Essa intervenção ocorrerá na madrugada desta quinta-feira (28/04), entre 3h e 3h15m, quando equipes da distribuidora de energia realizarão o serviço de travessia dos cabos da rede elétrica. Em caso de chuva, o serviço poderá ser adiado.



A CRT sugere que os usuários planejem seus deslocamentos com alguma antecedência em função de possíveis retenções. O local estará devidamente sinalizado e equipes da concessionária serão mantidas no trecho para orientação dos motoristas. Para outras informações os usuários da BR-116/RJ devem ligar nos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.