Curso de projetista é um dos cursos gratuitos oferecidos em TeresópolisMarcos de Paula

Publicado 01/05/2022 12:23

Para aqueles que estão em busca de qualificação profissional, o Senac RJ abre novas turmas na unidade de Teresópolis, com 45 vagas gratuitas disponíveis através do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nos cursos de Cuidador de Idoso e Projetista de Móveis. As aulas terão início já no mês de maio. Mais informações sobre os cursos em (21) 2018-9045 ou pelo whatsapp (21) 98556-6922.

Com 25 vagas gratuitas, a capacitação em Cuidador de Idoso habilita o profissional a atuar de maneira vigilante, focado no estado geral de bem-estar e visando melhorar a qualidade de vida do idoso. O cuidado com a pessoa idosa engloba diversas instâncias, tais como a higiene ideal, a administração de medicamentos e a alimentação específica, entre outros pontos. O curso tem duração de 160h e as aulas acontecem a partir de 2 de maio.

Com 220 horas de duração, a qualificação profissional em Projetista de Móveis capacita o profissional a desenvolver projetos sob medida para ambientes residenciais e comerciais, criando espaços práticos, funcionais e esteticamente atraentes a partir de ferramentas e softwares específicos. A nova turma terá início em 24 de maio e tem 20 vagas ofertadas através do PSG.

Sobre o Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) oferece cursos de educação profissional, com todo material didático incluso, a pessoas de baixa renda em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso comprovar renda familiar per capita de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. As inscrições nos cursos disponíveis e o regulamento do programa estão disponíveis em http://psg.rj.senac.br.

Serviço

Turmas gratuitas Senac RJ Teresópolis

Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66 - Várzea - Teresópolis – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2018-9045 | Whatsapp: (21) 98556-6922 | E-mail: [email protected]

Cuidador de Idoso

Início: 2 de maio

Dias e horários: Segunda, das 8h às 12h e sábado, das 9h às 13h

25 vagas gratuitas

Projetista de Móveis

Início: 24 de maio

Dias e horário: Terça, quinta e sexta, das 18h às 22h

20 vagas gratuitas