Meninas de Nova Friburgo da rede municipal recebem absorventes íntimosDivulgação

Publicado 01/05/2022 17:15

Um importante e novo projeto da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo será realizado. No dia 11 de maio, quarta-feira, uma licitação, na modalidade pregão eletrônico, será realizada com a finalidade de fornecer absorvente íntimo para todas as meninas da rede municipal. O objetivo é oferecer mais dignidade para aproximadamente 1.350 estudantes que se encontram em idade menstrual. Para chegar a este número, a SME realizou um levantamento da quantidade de alunas, inclusive da Educação de Jovens e Adultos. Serão entregues dois pacotes de absorventes, com oito unidades, mensalmente.

O prefeito Johnny Maycon comentou sobre a implementação deste projeto na rede de ensino do município de Nova Friburgo. " Esse é mais um importante passo que estamos dando em prol de uma educação mais digna para Nova Friburgo, estruturando a rede, dando aumento aos nossos servidores e pensando no lado social de todos os alunos que depende da rede municipal. Com certeza em breve teremos outras boas notícias para anunciar."