O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CMDDM) , na Casa de Portugal, em evento para comemorar o Dia Nacional da Mulher - Bruno Nepomuceno

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CMDDM) , na Casa de Portugal, em evento para comemorar o Dia Nacional da Mulher Bruno Nepomuceno

Publicado 03/05/2022 08:20

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CMDDM) realizou nesta quarta-feira (28), na Casa de Portugal, um evento para a classe feminina em comemoração ao Dia Nacional da Mulher (30 de abril). Com tema ‘REAGE, MULHER! Força e coragem para recomeçar’, mulheres que atuam em diferentes áreas profissionais palestraram sobre o assunto.



O Dia Nacional da Mulher, embora às vezes diluído por um caráter festivo, se apresenta como um dia de reflexão sobre as conquistas e os desafios políticos, sociais e econômicos das mulheres.



Uma das convidadas, a guarda municipal, Jania Gonçalves, conselheira do CMDDM e inspetora da Ronda Escolar, falou sobre a importância da mulher não se submeter a relacionamentos abusivos. “Passei por um momento muito difícil na minha vida, vivi um relacionamento que parecia mais uma prisão perpétua, onde profundas feridas foram criadas e minha autoestima foi ficando cada vez mais baixa. Mas fui firme e consegui vencer, superar meus obstáculos e hoje estou aqui, compartilhando esse fato da minha história com vocês”, relatou Jania.



“A palavra que deixo para todas vocês que estão vivendo um relacionamento abusivo, com agressões físicas ou verbais, é que não permaneçam. Não tem cabimento viver um relacionamento dessa forma, que te diminui e só traz infelicidade. Por isso, dê um basta o quanto antes. Preze pela sua saúde, bem-estar e felicidade.”, completou a funcionária pública.

Outras palestrantes convidadas foram a psicóloga doutoranda e mestra em Psicologia Clínica (PUC-Rio), Thamara Tabera; a pedagoga e terapeuta de mulheres, Patrícia da Silveira; e a professora e arteterapeuta junguiana, Regina Coeli Loures.

Ao final do evento, o público feminino contou ainda com um coffee break e sorteio de brindes.