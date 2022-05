Prefeito Vinicius Claussen, secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral e conselheiras tutelares Tatiana Charles, Raquel Garcia Soares, Camila de Andrade Magalhães e Cristina Medeiros Claussen - Bruno Nepomuceno

Publicado 03/05/2022 08:12

Nesta sexta-feira, 29/04, o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, entregou um Fiat Siena 0 km ao Conselho Tutelar 1, conquistado por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Receberam o veículo as conselheiras tutelares Tatiana Charles, Raquel Garcia Soares, Camila de Andrade Magalhães e Cristina Medeiros Claussen.



“No início de abril entregamos um veículo e computadores ao Conselho Tutelar 2, adquiridos através de emenda parlamentar do deputado federal Felício Laterça em atendimento a um pedido dos vereadores Amós Laurindo, Gustavo Simas e Jaime Medeiros. Agora, é a vez do Conselho Tutelar 1 ser atendido. Nossa gestão vem reestruturando e reforçando a capacidade de atendimento desse órgão tão importante, que atua na proteção e garantia de direitos de nossas crianças e adolescentes, em parceria com a Vara da Infância e da Juventude de Teresópolis”, destacou o Prefeit o Vinicius Claussen.



“O carro vai facilitar a locomoção e agilizar a rotina dos conselheiros tutelares, que fazem um trabalho de extrema relevância para a sociedade. Estamos cumprindo a nossa obrigação de dar estrutura de atendimento aos Conselhos Tutelares de Teresópolis”, completou o secretário Valdeck Amaral.



Instalado na sala 109 do Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas (Av. Lúcio Meira, 375, na Várzea), o Conselho Tutelar 1 funciona com atendimento presencial de segunda a sexta, das 8h às 18h. O telefone é (21) 3642-1138. O órgão mantém plantão 24 horas todos os dias da semana, podendo ser acionado pelo telefone (21) 97067-9690.