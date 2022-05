O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Fischer, promoveu tarde especial para famílias de crianças inscritas na oficina de artesanato - Divulgação

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Fischer, promoveu tarde especial para famílias de crianças inscritas na oficina de artesanatoDivulgação

Publicado 03/05/2022 10:21

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Fischer, promoveu na manhã da última quarta-feira, 27 de abril, uma tarde especial para famílias de crianças inscritas na oficina de artesanato. As famílias, que são assistidas pelo equipamento, também fazem parte do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), destinado a acolher famílias socioeconomicamente vulneráveis.



Com objetivo de promover o acesso a direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida, eventos sociais como lanches da tarde, fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), formado por um conjunto de ações que visa estreitar os laços do CRAS com a comunidade e dos membros entre si. As crianças e seus familiares puderam desfrutar de um lanche especial, com cachorro quente, bolo de chocolate e suco, fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social para ações referentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).



A coordenadora do CRAS Fischer, Marcia Carvalho, salienta a importância dessas ações de fortalecimento de vínculos. “Promover lanches, festinhas temáticas e passeios que incluem as crianças e os pais é muito importante para que a comunidade crie laços com a equipe e confie no nosso trabalho. Dessa forma, poderemos nos tornar mais próximos do núcleo familiar de cada um, compreendendo melhor as necessidades específicas de cada família e da comunidade de um modo geral.”