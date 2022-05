Prefeito Vinicius Claussen, ex- secretário de Turismo, Mauricio Weichert, e Elizabeth Mazzi, nova Secretária de Turismo. - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen, ex- secretário de Turismo, Mauricio Weichert, e Elizabeth Mazzi, nova Secretária de Turismo.Bruno Nepomuceno

Publicado 03/05/2022 10:29

Realizada nesta quarta-feira, 27/04, no gabinete do Prefeito Vinicius Claussen, reunião de transição com o secretário de Turismo, Mauricio Weichert, que está deixando o cargo, e Elizabeth Mazzi, que assume a pasta.

“Dou boas-vindas a Elizabeth Mazzi, que vai dar continuidade ao nosso planejamento estratégico para o setor e, mais uma vez, agradeço ao Mauricio Weichert que vinha comandando brilhantemente a equipe do Turismo e modernizando a área com a implantação de várias iniciativas”, disse o Prefeito.

Entre outras iniciativas, à adoção do Smart Tour, aplicativo por meio do qual os visitantes têm acesso a informações sobre 20 pontos turísticos da cidade, e mais recentemente, o sistema voucher eletrônico digital, plataforma que vai reunir toda a cadeia produtiva do turismo e através da qual turistas e visitantes poderão agendar pacotes de serviços ou selecionar serviços turísticos avulsos.



A mudança na Secretaria de Turismo foi anunciada por Vinicius Claussen nesta terça, 27/04, durante a reunião semanal de seu time de secretários. Elizabeth Mazzi é empreendedora e diretora do Polo Gastronômico e da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis (ACIAT).