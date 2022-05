Secretária de Esporte Geovania Ramos com a campeã olímpica Rafaela Silva - Bruno Nepomuceno

Secretária de Esporte Geovania Ramos com a campeã olímpica Rafaela SilvaBruno Nepomuceno

Publicado 03/05/2022 11:04

Realizados com sucesso neste fim de semana, o Torneio Inter-Regional e a 1ª Etapa do Circuito Hajime, eventos-chave do calendário de competições da FJERJ (Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro), reuniram cerca de 2 mil pessoas no Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão, entre atletas, equipes técnicas e público. Promovidos pela FJERJ, tiveram a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.



“Teresópolis sediou o Inter-Regional em 2019 e volta a se destacar como cidade-sede dos grandes eventos esportivos. Nossos atletas puderam acompanhar o desempenho de judocas de alta performance e aprimorar suas técnicas e o público conferiu nossos jovens talentos desse esporte olímpico”, avaliou o Prefeito Vinicius Claussen.

Judocas em ação no Inter-Regional de Judô, no Ginásio Pedrão Bruno Nepomuceno

A diretoria da FJERJ investe na realização das etapas dos campeonatos nos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro para fortalecimento do judô regional. “Teresópolis tem abraçado esse evento com alguma frequência. Com isso, conseguimos popularizar o judô e conquistar mais adeptos na região. Esse ano, trouxemos uma competição de alto rendimento válida para o circuito estadual e também o Hajime, para iniciantes”, comentou Jucinei Costa, presidente da Federação, acompanhado do vice-presidente Jeferson Vieira e do diretor técnico, Leonardo Lara. A diretoria da FJERJ investe na realização das etapas dos campeonatos nos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro para fortalecimento do judô regional. “Teresópolis tem abraçado esse evento com alguma frequência. Com isso, conseguimos popularizar o judô e conquistar mais adeptos na região. Esse ano, trouxemos uma competição de alto rendimento válida para o circuito estadual e também o Hajime, para iniciantes”, comentou Jucinei Costa, presidente da Federação, acompanhado do vice-presidente Jeferson Vieira e do diretor técnico, Leonardo Lara.

Vice-presidente da FJERJ, Jeferson Vieira, presidente da Câmara Municipal, vereador Leonardo Vasconcellos, secretária municipal de Esporte, Geovania Ramos, campeã olímpica Rafaela Silva, vereadora Erika Marra, subsecretária de Esporte, Helena Corsino, assessor da Secretaria de Estado de Cultura, Leandro Azevedo, e o diretor técnico da FJERJ, Leonardo Lara Bruno Nepomuceno



Inter-Regional no sábado

Validado como evento estadual para o Ranking Nacional Sub-21, o Torneio Inter-Regional aconteceu no sábado, 30/04, com disputas de mais de 550 atletas nas categorias masculina e feminina nas classes Sênior, Sub-21 e Sub-18.

“É muito bom voltar a receber esses torneios e ver o Pedrão movimentado nesta retomada das atividades esportivas pós-pandemia. Agradeço ao Prefeito Vinicius Claussen por me dar a oportunidade de participar desse momento com competições de tão alto nível e de destaque no cenário esportivo”, destacou Geovania Ramos, secretária de Esporte e Lazer, na abertura oficial do evento. Os vereadores Leonardo Vasconcellos e Erika Marra marcaram presença na cerimônia de abertura. “Teresópolis sendo sede de competições desse nível demonstra que temos ótima estrutura e que o município está de braços abertos para todos”, disse o presidente da Câmara Municipal.



O Inter-Regional trouxe atletas de destaque para Terê, como a campeã olímpica Rafaela Silva (Flamengo), já classificada para o Brasileiro. “Já lutei em Teresópolis, mas há muitos anos não vinha aqui. Hoje eu saí com a Medalha de Bronze. Estou numa bateria muito forte, competindo nacional e internacionalmente. Essa competição vai me ajudar a chegar ao meu maior objetivo, que é Paris 2024”, disse a judoca.



Iniciantes no domingo

No domingo, 1º de maio, a 1ª das quatro etapas do Circuito Hajime de 2022 reuniu quase 370 judocas nas classes Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15 e foi aberto com um aulão de atividades lúdicas para crianças de 4 a 6 anos.

“Tivemos um prestigiado festival de judô neste fim de semana, com atletas federados e não-federados. Mais uma vez, mostramos que o município está preparado para sediar grandes eventos. A Secretaria de Esporte segue com o planejamento da Gestão Municipal para promover a prática de todas as modalidades esportivas”, encerrou a secretária de Esporte, Geovania Ramos.