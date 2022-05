Professores e alunos da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli, polo Teresópolis da Escola de Musica Villa-Lobos - Hilna Gallo e Luciana Daumas

Publicado 03/05/2022 10:56

A agenda foi aberta na sexta-feira, 29/04, quando professores e alunos da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli, polo Teresópolis da Escola de Musica Villa-Lobos, brindaram o público com um concerto em homenagem ao Dia Internacional do Jazz, celebrado no dia 30 de abril. O palco das apresentações foi o Centro Cultural Bernardo Monteverde, unidade da Secretaria de Cultura localizada no bairro do Alto.



Estilos e gêneros musicais variados marcaram a programação do domingo, 02/05. Pela manhã, na Casa de Cultura Adolpho Boch, em Araras, muita moda de viola e a boa música sertaneja levaram a alegria e a simplicidade do homem do campo aos participantes da edição mensal do projeto Cultura de Raiz.



À tarde, quem prestigiou a edição do projeto Música na Matriz, na Igreja de Santa Teresa, na Várzea, se encantou com a bela música instrumental da Camerata Teresópolis. A apresentação começou com um dueto de cordas com Gabriela Miranda (cello) e o maestro Max Miranda (violino), organizadores do grupo musical, e continuou com sucessos como ‘Moon River’, tema do filme Bonequinha de Luxo, ‘Can’t help falling in love’ (Elvis Presley) e ‘Jesus, Alegria dos Homens’ (J. S. Bach), entre outros sucessos inesquecíveis.



"Gradativamente, a Cultura vai ampliando as atividades e movimentando as suas unidades para brindar o público com a melhor programação, sejam atrações musicais e de dança, exposições e exibição de filmes, entre outras. Procuramos abrir espaço para os profissionais da cidade e também para que os alunos dos nossos cursos mostrem o seu talento e criatividade para a população”, avaliou Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.