Publicado 03/05/2022 10:44

O edital de licitação publicado nesta quinta-feira, 28/04, em edição extra do Diário Oficial do Governo do Estado, dá início à concretização da tão esperada construção das novas 500 unidades habitacionais no Parque Ermitage. Os apartamentos são destinados a famílias que ainda aguardam por moradia após a tragédi a de janeiro de 2011.



A adesão de Teresópolis ao programa habitacional Casa da Gente, do Governo do Estado, e o lançamento da pedra fundamental das futuras obras foram oficializadas no dia 30 de março, quando o Prefeito Vinicius Claussen recebeu o Governador Cláudio Castro para uma agenda de inaugurações e anúncios de investimento no município.



“Excelente notícia para Teresópolis! Depois de batalhar por mais de 3 anos, finalmente começa a ser concretizado esse pleito legítimo das famílias que tanto sofreram e que há 11 anos aguardam por moradia digna. Nosso agradecimento ao Governador Cláudio Castro e equipe técnica. Juntos, vamos pagar uma dolorosa dívida com nossa gente”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen.



Pelo projeto do Governo do Estado, serão construídos 4 blocos de prédios no conjunto habitacional do Parque Ermitage, dentro da 2ª fase do empreendimento localizado na altura do Km 80 da Rodovia Rio-Bahia. Na casa dos R$ 97,4 milhões, os investimentos são oriundos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras.



Os apartamentos terão 2 quartos em uma área de, no mínimo, 47m², e os blocos contarão com espaços de convivência contendo área de lazer, quadra esportiva, academia da terceira idade, centro comunitário e churrasqueira.







Prefeito Vinicius Claussen com o Governador Cláudio Castro e autoridades no Parque Ermitage, no lançamento da pedra fundamental da construção das 500 unidades habitacionais