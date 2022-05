Igreja Católica de São José foi a escolhida em Água Quente para a ação social - Divulgação

Igreja Católica de São José foi a escolhida em Água Quente para a ação socialDivulgação

Publicado 03/05/2022 10:51

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto, promoveu na última quarta-feira, 27 de abril, mais uma Ação Social no 2º distrito, agora na localidade de Água Quente, que foi realizada com 41 inclusões e atualizações de Cadastro Único, 22 atendimentos sociais e 19 inclusões no banco de dados do SINE, totalizando 82 atendimentos.



Desde o início de 2022, o CRAS Alto vem realizando ações sociais em localidades do interior, no segundo distrito, para facilitar o acesso da população carente que reside nesses locais, aos serviços da Assistência Social e ao cadastro no banco de dados do SINE e aos desempregados que procuram por oportunidades no mercado de trabalho formal.



Assim como nas outras localidades, a ação foi realizada em um espaço central, com estrutura básica para atendimento, facilitando assim o acesso a todos os moradores da comunidade. O apoio de lideranças comunitárias é fundamental para que as ações sejam realizadas da melhor forma possível, pois por entender a realidade da comunidade, auxiliam na escolha do local ideal.



A Igreja Católica de São José foi a escolhida em Água Quente, mas centros comunitários e associações de moradores também já foram utilizados em outros bairros. O próximo bairro a ser atendido será o Brejal, ainda com data e local a serem definidos.