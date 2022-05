A ação foi uma homenagem ao Dia das Mães e contou com profissionais voluntárias, que levaram seus materiais de trabalho para a realização de cortes de cabelo, designer de sobrancelha e maquiagem - Divulgação

Publicado 06/05/2022 06:34

Além de proporcionar um momento especial para as mulheres assistidas, a ação, que faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, teve como objetivo não só fortalecer os laços do CRAS com as assistidas, mas também de elevar a autoestima dessas mulheres, que por serem, em sua maioria, idosas, lidam com problemas específicos, como a solidão. “O CRAS é acolhedor, é uma mãe, é tudo! O CRAS me ajuda muito, quando chego aqui, tudo de ruim fica da porta para fora e aqui dentro é só alegria. O dia de beleza hoje foi importante para mim e para as minhas colegas. Foi uma benção!”, relatou Isaura Martins, moradora do bairro Paineiras e participante da oficina de artesanato há alguns anos.



A ação foi possível graças também às voluntárias Cátia Barbosa e Maria Teresa Mesquita, profissionais do ramo da beleza, que atenderam a todas as mais de 20 mulheres ao longo da manhã. A coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques, salientou a importância de ações desse tipo: “Os grupos de convivência são muito importantes, mas ações diferenciadas como passeios e dias da beleza, por exemplo, fazem com que as nossas usuárias se sintam especiais, porque elas realmente são! Às vezes só precisamos de um empurrãozinho para percebermos nossas melhores qualidades e é isso que tentamos fazer por essas mulheres quando promovemos esses tipos de ação especial.”