Beneficiárias do auxílio social são convocadas para recadastramento - Bruno Nepomuceno

Beneficiárias do auxílio social são convocadas para recadastramentoBruno Nepomuceno

Publicado 06/05/2022 05:41

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, convoca as 32 beneficiárias do auxílio aluguel para o recadastramento anual. Criado pela Lei Municipal 3.842/2019 e regulamentado pelo Decreto Municipal 5.421/2020, o benefício é pago a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar acompanhadas pela equipe técnica da Secretaria e que se encontram em situação de vulnerabilidade social.



O recadastramento será realizado entre os dias 9 e 31 de maio, com atendimento de segunda a sexta, das 9h30 às 17h, na sede da secretaria, localizada no 2º piso do Centro Administrativo Municipal da Várzea (prédio do antigo Fórum), situado na Avenida Lúcio Meira, 375, sala 201, na Várzea. É necessário apresentar o contrato de aluguel vigente e os recibos atualizados.



“É fundamental que as mulheres atendidas atualizem os seus dados para continuar recebendo o auxílio aluguel. Importante política pública de proteção e amparo à mulher vítima de violência, o benefício permite que ela deixe de conviver com o agressor e se estabeleça em local seguro com os seus filhos”, explica a secretária dos Direitos da Mulher, Margareth Rosi.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2742-1038.