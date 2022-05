Publicado 06/05/2022 05:37

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria M. de Ciência e Tecnologia, divulga no Diário Oficial eletrônico do município (https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diarios), em edição extraordinária, nesta segunda-feira, 2 de maio, o resultado da avaliação dos projetos homologados no Edital de Fomento de Projeto com Base Tecnológica de Teresópolis (InovaTerê) selecionados para entrevista a partir do próximo dia 9 de maio e os resultados serão divulgados dia 20 de maio. Informações sobre a iniciativa podem ser consultadas no site https://teresopolis.rj.gov.br/inovatere/



Foram selecionados 29 projetos de Pessoas Físicas e 19 de Pessoas Jurídicas, que abordam diversos temas, dentro do que é estipulado no edital, como Turismo e Sustentabilidade; Intervenção Psicopedagógico nas Escolas; o Metaverso; Educação Financeira Mirim; Horta Comunitária Sustentável; Incentivo ao Plantio de Orgânicos; Sistema de Monitoramento Agrometeorológico; Turismo Virtual, Startup Weekend, Projeto Cultural Atitude e Ciência Cidadão.



Lançado pelo Prefeito Vinicius Claussen, em novembro de 2021, o chamamento público prevê investimentos de R$ 195 mil para apoiar e fomentar 45 projetos que promovam o empreendedorismo na área da inovação tecnológica em Teresópolis.



O edital



O Chamamento Público nº 001/2021 – Edital de Fomento de Projetos com Base Tecnológica elenca os procedimentos para a apresentação, análise, seleção e apoio econômico e financeiro a empreendedores titulares de projetos de inovação com base tecnológica que proponham a solução de problemas nas áreas de Agricultura, Educação, Turismo e Governo Digital, desde que estejam em consonância com um dos 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio, da ONU.