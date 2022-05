Publicado 06/05/2022 06:17

A Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Vinicius Claussen sancionou a Lei Municipal 4.192/2022, que institucionaliza o Polo CEDERJ Teresópolis e transforma a unidade no Polo do Sistema da Universidade Aberta do Brasil – UAB, do Ministério da Educação. Com a iniciativa, o Município poderá receber cursos gratuitos de graduação e de pós-graduação, na modalidade à distância, de universidades federais de todo o país.



“Inauguramos o Polo CEDERJ em Teresópolis em fevereiro de 2021, por meio de cooperação técnica entre a Fundação CECIERJ/Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Prefeitura, facilitando o acesso dos moradores de Teresópolis a cursos de graduação perto de casa. Asseguramos o repasse de recursos municipais para que a unidade funcione em imóvel estrategicamente localizado no centro da cidade e, agora, mais essa grande conquista pela democratização do ensino superior e que garante a permanência do Polo CEDERJ na cidade, independentemente de qualquer governo, funcionam do como Polo da UAB”, comemora o Prefeito Vinicius Claussen.



Pela Lei 4.192/2022, publicada nesta terça, 03/05, do Diário Oficial, toda a estrutura física e logística de funcionamento do Polo CEDERJ Teresópolis serão de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro em cooperação com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, que poderá estabelecer parcerias com órgãos governamentais ou não governamentais para viabilizar a sua implantação e manutenção. Os custos para a manutenção e operacionalização da unidade será do Ministério da Educação e/ou da Fundação CECIERJ.