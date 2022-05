O Prefeito Vinicius Claussen reuniu secretários e equipes técnicas sexta-feira, 29/04, para apresentação do Sistema Geopixel Cidades - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/05/2022 07:03

Com acesso online, a ferramenta reúne informações geográficas e cartográficas, imagens, fotografias de campo, plantas e documentos do Município e armazena em um único banco de dados.O uso compartilhado entre as secretarias municipais, em tempo real, permite a geração de cenários e a tomada de decisão de form a mais rápida e assertiva em todos os setores da administração pública.A utilização começa pelas Secretarias de Fazenda e de Planejamento para gestão dos dados do cadastro imobiliário, identificação e monitoramento de alterações em imóveis para a elaboração da nova Planta Genérica de Valores de Teresópolis.



“Não dá para gerenciar o município sem conhecê-lo na palma da mão. Esse trabalho começou há 5 meses, com a captação de dados de todas as secretarias municipais e sobrevôos no território de Teresópolis. É uma mega ferramenta de gestão com múltiplas aplicações, com a qual o poder público poderá mapear situações reais e propor políticas públicas em relação à regularização fundiária, moradia, proteç&at ilde;o de encostas, preservação florestal, transporte público, saúde e educação, entre outros setores, com base em dados oficiais e não em ‘achismos’”, assinalou o Prefeito Vinicius Claussen.



A apresentação da plataforma, que está em processo de implantação, foi feita por Leonardo Maia, analista de geoprocessamento da Geopixel, empresa que junto com a AeroCarta forma o consórcio Imperatriz, contratado pela Prefeitura, por meio de licitação, para instalação do programa. “Demonstramos todas as vantagens do sistema, que introduz a tecnologia cada vez mais nas rotinas da Prefeitura. Os dados são armazenados de forma segura e poderão ser consultados pelas secretárias e a população”, conclui Leonardo.