Teresópolis

Prefeito Vinicius Claussen reúne nova equipe da Secretaria de Saúde para planejamento Pasta tem nova titular desde segunda-feira (2)

Na última segunda-feira (2), o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado do vice-prefeito Dr Ari Boulanger e secretários, reuniu a nova equipe da Secretaria Municipal de Saúde no gabinete para definir as atribuições e compromissos para cada setor da SMS

Publicado há 5 dias