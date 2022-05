Estudantes da Escola Municipal Professor Sylvio Amaral dos Santos fazem apresentação sobre a sinalização de um trânsito digno e mais seguro no Teatro Municipal da Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 17/05/2022 17:04

Para levar a mensagem de que o respeito e a responsabilidade no trânsito podem salvar vidas, a Secretária Municipal de Segurança Pública deu início nesta segunda (2), à campanha do Maio Amarelo, de conscientização para a segurança no trânsito. Coordenado pela Guarda Civil Municipal (GCM) e com o tema “Juntos salvamos vidas”, o movimento também alerta que bebida alcoólica, drogas e o aparelho celular são os grandes responsáveis pelos altos índices de lesões e mortes no trânsito.



Realizada no Teatro Municipal, a solenidade de lançamento reuniu representantes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, do Conselho Municipal de Segurança Pública, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis, do Posto do DETRAN e da Associação Comercial de Teresópolis. Na plateia, alunos do Colégio Estadual Euclydes da Cunha e convidados. A cerimônia começou com a apresentação dos estudantes da Escola Municipal Professor Sylvio Amaral dos Santos sobre a sinalização de um trânsito digno e mais seguro.



“Estamos dando início à campanha Maio Amarelo com o intuito de humanizar as estatísticas e chamar atenção sobre a necessidade de um comportamento seguro no trânsito. Durante todo o mês, nossa Guarda Civil Municipal vai intensificar ações de educação para o trânsito, a fim de que os motoristas e pedestres tenham consciência dos riscos e aprendam sobre sua responsabilidade para um trânsito mais humano e seguro”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen.



Os vereadores Erika Marra, Fabinho Filé, Marcos Rangel, Paulinho Nogueira e Teco Despachante parabenizaram o trabalho das equipes da Secretaria de Segurança Pública/ Guarda Civil Municipal na fiscalização e, sobretudo, na educação e conscientização dos condutores sobre a importância de adotar boas práticas no trânsito.



Convidando a sociedade e, principalmente, os jovens a refletirem sobre a segurança viária e colocando em pauta a importância de ter atenção no trânsito, o movimento Maio Amarelo propõe uma reflexão e uma mudança de comportamento em busca de uma vida melhor, mais justa e mais segura para todos.



"Agradeço a oportunidade de realizar este trabalho, pois falar sobre educação, responsabilidade e conscientização no trânsito é de suma importância para uma sociedade segura. Agradeço a presença de todas as autoridades, secretários, vereadores, jovens e principalmente, a minha equipe multidisciplinar, por estarem sempre presentes na realização de ações como estas”, pontuou o secretário de Segurança Pública, Marco Antônio da Luz.



Diretor e chefe da área de cirurgia do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano, o médico Alberto Teles revelou que o maior número de pacientes atendidos no setor do HCTCO é de vítimas de acidentes de trânsito. "Na maioria das vezes, esses acidentes acontecem com pessoas jovens. O álcool, o celular, o não uso do cinto de segurança, a imprudência e a desinformação são os maiores fatores causadores dessas ocorrências. Por isso, a importância de debater esse assunto para inf ormar, educar e conscientizar a população para a diminuição dos incidentes no trânsito. A nossa colaboração precisa ser multissetorial para cumprir o objetivo de salvar vidas”, pontuou.



“O nosso objetivo é conscientizar sobre a importância de ter uma nova postura em relação à segurança no trânsito, pois são alarmantes os índices de mortes e sequelas provocadas por acidentes. Queremos estimular bons hábitos e comportamentos seguros, evitando perdas e acidentes graves. Conscientizar é preciso, pois somente juntos podemos salvar vidas”, assinalou o subsecretário Gil Wellington, comandante da GCM.



Alunas do Colégio Estadual Euclydes da Cunha falaram sobre a campanha. "É questão de vida e saúde abordar esse assunto. Temos que nos conscientizar e propagar a mensagem sobre a importância do comportamento responsável para prevenir acidentes no trânsito, a fim de juntos salvar vidas. Foi uma palestra enriquecedora, com reflexões baseadas na segurança e responsabilidade no trânsito, onde é precisamos adotar práticas mais seguras para garantir a qualidade de vida das pessoas”, concluíram.



“Parabenizo o secretário Da Luz, o comandante da Guarda Civil Municipal, Gil Wellington, e todo o time da Secretaria de Segurança e da GCM pela organização da programação de mais uma edição da campanha Maio Amarelo. É um trabalho educativo contínuo realizado com excelência ao longo do ano nas escolas com a Ronda Escolar e nos bairros para orientação das crianças e adolescentes, visando formar cidadãos mais responsáveis e conscientes”, finalizou o Prefeito Vinicius Claussen.