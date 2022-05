Casa da Memória Arthur Dalmaso terá atividades como exibição de filme e palestra em comemoração à Semana Nacional de Museus - Divulgação

Publicado 17/05/2022 17:41

Com o tema ‘O Poder dos Museus’, a 20ª Semana Nacional dos Museus será comemorada com uma bela programação em Teresópolis. A Prefeitura, por meio da Casa da Memória Arthur Dalmasso, vinculada à Secretaria de Cultura, preparou exposição, sarau, palestra, contação de história, visitas ao Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e ao Parque Estadual dos Três Picos, mesa redonda ‘Clube do Livro’ e exibição de filme no CineClube.



As atividades, todas gratuitas, acontecem entre os próximos dias 17 e 27 e contam com o apoio do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, do Governo Federal.



“Essa atividade de Semana dos Museus acontece em todo o Brasil e sempre que é possível promovemos ações em Teresópolis para marcar a data, trazendo algo dentro de tema proposto pelo Ibram. Esse ano, vamos trabalhar ‘O Poder dos Museus’ divulgando a exposição ‘Capital Nacional do Montanhismo’ para mostrar o poder que o museu tem de provocar reflexão, trazer à lembrança algo que possa estar esquecido. O poder do museu é exatamente esse: manter vivas as histórias para que a gente reflita, aprenda com o passado e construa um futuro melhor. Através das atividades, como exposição, sarau e contação de história, vamos trazer as histórias e personagens antigos para uma reflexão atual”, explicou o diretor da Casa da Memória Arthur Dalmasso, Rafael Corrêa.



A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), construída e proposta de forma articulada com o setor museal brasileiro, e que tem como propósito mobilizar os museus de todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno de um mesmo tema.



Há 45 anos, a escolha do tema é proposta anualmente pelo Conselho Internacional de Museus (Icom), para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio. Nesta data, convidam os museus, profissionais e comunidades museais a criar, imaginar e compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus.

Programação:



- Exposição ‘Capital Nacional do Montanhismo’, apresentando histórias, personagens e motivos para a escolha de Teresópolis

Casa da Memória Arthur Dalmasso

Praça Baltazar da Silveira, 91 – Várzea

Abertura 17/05

Visitação: terça a domingo – 10h às 17h



- Sarau com a Oficina de Poesia e Criação e Academia de Letras do Brasil (seccional Teresópolis)

Casa da Memória Arthur Dalmasso

17/05 – 19h



- Visita Parque Estadual Três Picos

Caminhada com guiamento pelo parque

Saída: 8h30 da Casa da Memória



- Palestra ‘O Montanhismo em Teresópolis’, com Marcello Medeiros

Casa da Memória Arthur Dalmasso

18/05 – 19h



- Contação de História – ‘110 Anos da Conquista do Dedo de Deus’

Atividade inclusiva, trabalhando visão, audição e olfato.

Casa da Memória Arthur Dalmasso

19/05 – 10h às 14h



- Mesa Redonda – Clube do Livro

Leitura e debate sobre o livro ‘Miguel o Senhor da Torre’, de Wanderley Peres

Casa da Memória Arthur Dalmasso

20/05 – 19h



- Visitação Parque Municipal Montanhas de Teresópolis

Caminhada com guiamento e rapel – Núcleo Pedra da Tartaruga

21/05 – 9h



- CineClube

Filme ‘Die Geierwally [The Vulture Wally] – O primeiro filme de montanha do mundo

Casa da Memória Arthur Dalmasso

27/05 – 19h