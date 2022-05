Dia da Mata Atlântica é comemorado com ação educativa no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - Divulgação

Publicado 27/05/2022 20:53

No dia 27 de maio é comemorado o Dia da Mata Atlântica. Uma data muito importante para conscientizar adultos, crianças e jovens a respeito de um bioma tão importante para a biodiversidade e saúde humana. Nesta data, 75 alunos da Rede de Ensino Municipal estiveram presentes na sede do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, em Santa Rita, no 2º Distrito, para uma série de atividades e conversas relacionadas ao tema Mata Atlântica.



As crianças, estudantes das escolas municipais Pedro Torres, Fazenda Alpina e Nadir Veiga, chegaram ao parque pela manhã e foram acompanhados pela equipe do Setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com a equipe do SESC Teresópolis, que também realizou uma atividade junto aos alunos denominada “Observatório da Natureza”.



O objetivo do encontro foi conversar e conscientizar os alunos a respeito da grande importância da floresta atlântica para as suas vidas e como eles podem se engajar para a sua proteção. As atividades tratavam sobre a diversidade e importância da fauna e da flora que habitam o bioma Mata Atlântica, bem como conversas a respeito da separação correta do lixo e a importância destas ações para a proteção do bioma. A equipe do SESC trabalhou em uma atividade que estimulava os alunos a observarem os insetos durante sua visita à unidade de conservação ambiental.