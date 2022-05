Estiveram presentes na reunião o Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Renato Winter; de Cultura, Sandro Gomes; e de Turismo, Silvia Guedon; os secretários de Cultura e Turismo de Guapimirim Mário Seixas; o presidente da Agência MercoSerra, Luiz Fernando Gomes; o presidente da CDL de Petrópolis, Claudio Mohammad; e diretores do Convention Bureau de Petrópolis e de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Estiveram presentes na reunião o Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Renato Winter; de Cultura, Sandro Gomes; e de Turismo, Silvia Guedon; os secretários de Cultura e Turismo de Guapimirim Mário Seixas; o presidente da Agência MercoSerra, Luiz Fernando Gomes; o presidente da CDL de Petrópolis, Claudio Mohammad; e diretores do Convention Bureau de Petrópolis e de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 21/05/2022 17:33

A convite da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL) e da Agência da MercoSerra (Rede de Negócios da Serra Verde Imperial), a Prefeitura de Teresópolis, por meio das Secretarias de Cultura e de Turismo, participou de um encontro sobre o tema “Turismo e Cultura como fatores de desenvolvimento regional”. O evento foi realizado na última terça-feira (17), na sede do CDL, em Petrópolis, com a presença da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, e do diretor de Marketing da TurisRio, Pablo Kling.



A reunião teve como pauta apresentar de que maneira a Cultura e o Turismo podem contribuir para o desenvolvimento econômico e social de uma localidade ou região. Ressaltando também a importância de criar um planejamento estratégico para captação de recursos que fomentem os setores, com mecanismos que potencializam o crescimento de toda essa esfera.



“Em Teresópolis, a Gestão Municipal trabalha incansavelmente com políticas de fomento e programas para promover ações voltadas a estimular os setores como forma de desenvolvimento. Temos o objetivo de melhorar a capacitação profissional, gerar mais emprego e renda para os teresopolitanos”, destacou a secretária de Turismo, Elizabeth Mazzi.



Como ferramenta de resgate, a Cultura é um dos motores do crescimento do Turismo, uma força propulsora de desenvolvimento social. Representando o Prefeito Vinicius Claussen no evento, a secretária de Cultura de Teresópolis, Cléo Jordão, ressaltou que “no município, as atividades turísticas e culturais são um fator positivo e constituem uma alternativa para a geração de renda e para a valorização e conservação do patrimônio natural e histórico cultural da cidade”, concluiu a secretária.