Prefeito Vinicius Claussen, Senadores Romário e Carlos Portinho, secretária de esporte e lazer Geovânia Maia participam da inauguração de brinquedo adaptadoBruno Nepomuceno

Publicado 27/05/2022 18:45

Na última quarta-feira, 25, em Teresópolis, os senadores Romário Faria e Carlos Portinho se reuniram com vereadores e representantes de prefeituras de municípios vizinhos. À tarde, o Prefeito Vinicius Claussen e o Senador Romário inauguraram o primeiro brinquedo acessível de Teresópolis, instalado no parquinho da Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea.



“É apenas o primeiro de muitos outros brinquedos acessíveis que vamos instalar na cidade, que estamos adquirindo com o recurso de R$ 700 mil destinados ao município pelo Senador Romário. Quero agradecer o Senador mais uma vez pelo apoio a Teresópolis, aos vereadores que estiveram conosco nesse momento histórico e simbólico para a causa da inclusão das pessoas com deficiência no município. Vamos seguir avançando para que Teresópolis se torne uma cidade cada vez mais humana e inclusiva”, frisou Vinicius Claussen, informando que o equipamento é uma contrapartida para o município do uso do espaço do Parque Regadas para o evento Serveja, que será promovido entre os dias 16 e 19 de junho. A entrega do equipamento contou com a presença do Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência (CMDPD), da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB – Teresópolis e da diretoria da APAE Teresópolis e assistidos.

“A chegada desse brinquedo acessível é um avanço para sairmos da invisibilidade. O nosso desejo é que esse seja o primeiro de muitos brinquedos a serem instalados nas pracinhas da cidade para que nossas crianças PCD`s possam brincar e se divertir em equipamentos apropriados para elas. Estamos muito gratos”, comentou a presidente do CMDPD, Cristiane da Rocha. A advogada Gisele Victer preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/Teresópolis e também destacou a importância da instalação do brinquedo na praça. “A comissão foi criada este ano visando garantir os direitos das pessoas com deficiência e a instalação desse equipamento tem um grande significado, é a verdadeira inclusão dos PCD`s, que também têm o direito ao lazer”.