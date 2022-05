A equipe da 1ª Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Teresópolis (GCM) teve mais uma atuação de destaque no apoio às forças policiais - Divulgação

A equipe da 1ª Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Teresópolis (GCM) teve mais uma atuação de destaque no apoio às forças policiaisDivulgação

Publicado 28/05/2022 20:20

Nesta sexta-feira, 27/05, atendendo ao pedido da 104ª Delegacia de Polícia/São José do Vale do Rio Preto. Durante a operação, dois cães farejadores localizaram armas e drogas escondidas em um quintal, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. A operação conjunta foi acompanhada por policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar.



Os cães são treinados diariamente pela equipe K9, que é vinculada à GCM/Secretaria Municipal de Segurança Pública. Os animais desempenham diferentes atividades: detecção de substâncias entorpecentes e de armas, busca e resgate de pessoas, controle de distúrbio, proteção e cinoterapia.