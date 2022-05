Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) faz parceria com a ONG Comitê Pela Vida - Divulgação

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) faz parceria com a ONG Comitê Pela VidaDivulgação

Publicado 29/05/2022 21:31

A iniciativa do CRAS aconteceu, dia 05, por meio de uma palestra sobre os direitos das mulheres, direcionada à equipe técnica do órgão e mulheres da comunidade. A parceria pretende investir no apoio a cursos, oficinas e encontros de apoio psicológico para as famílias assistidas pela unidade.



A palestra “Faça Valer Seus Direitos”, com a advogada Marina Sanches, da Comissão OAB Mulher de Teresópolis, foi a primeira de um ciclo e teve como objetivo orientar sobre violência doméstica, guarda dos filhos e como acessar a Defensoria Pública e o Ministério Público em caso de violação desses direitos. Para a equipe técnica, foi uma oportunidade de capacitação sobre como aconselhar adequadamente as mulheres que procurarem o equipamento em busca de orientação.



Além de palestras, a parceria firmada também tem como objetivo reformar as máquinas de costura do CRAS, para que oficinas e cursos de corte e costura sejam realizados na unidade. O objetivo é estimular a independência financeira das famílias com o aprendizado de um novo ofício e oferecer encontros de apoio psicológico para os moradores dos bairros atendidos pelo CRAS Fischer.