Festival de Inverno tem shows de 29 a 31 de julho em TeresópolisDivulgação

Publicado 05/07/2022 12:24

Os grupos Fundo de Quintal, Natiruts e Barão Vermelho são algumas das atrações confirmadas no Festival Sesc de Inverno em Teresópolis. Eles fazem shows gratuitos na Praça Olímpica, no centro, nos dias 29, 30 e 31 de julho. A programação deste que é um dos maiores eventos culturais multilinguagem do país será divulgada em breve em www.sescrio.org.br.



Nesta edição, que acontece de 15 a 31 de julho, o evento se espalhará por 14 localidades de 12 municípios do estado do Rio – tradicionalmente, era realizado na Região Serrana e Três Rios. Reconhecido como um dos mais expressivos e importantes festivais de arte e cultura do país, o Festival Sesc de Inverno contempla atrações nas principais linguagens artísticas: literatura, cinema, música, teatro, dança, circo e artes visuais. A programação mescla grandes nomes do cenário nacional e artistas locais, o que o torna também um impulsionador para os talentos do interior do estado. Os destaques da programação serão divulgados em breve.



Além de Teresópolis, o evento terá programação em Nova Friburgo, Petrópolis, Três Rios, Itatiaia (Penedo), Valença, Vassouras, Casimiro de Abreu (Barra de São João), Rio das Ostras, Búzios, Macaé (Sana) e São João da Barra (Grussaí).