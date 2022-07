Casa da Memória Arthur Dalmasso promove atividades em comemoração aos 131 anos de Teresópolis - Divulgação

Casa da Memória Arthur Dalmasso promove atividades em comemoração aos 131 anos de TeresópolisDivulgação

A Casa da Memória Arthur Dalmasso (Praça Baltazar da Silveira, 91 - Várzea) vinculada à Secretaria M. de Cultura, preparou uma programação especial para comemorar os 131 anos de Teresópolis, celebrado em 6 de julho. Entre as atividades, contação de histórias, exposições, lançamento de livro, conversas musicais e exibição de filmes, no CineClube. A programação começa na segunda-feira, dia 4, seguindo até dia 26 de julho.



Na segunda, 4, às 16h, acontece o evento ‘EU AMO TERÊ’, com contação de histórias com o Grupo Teatral Atitude. Na terça, 5, tem ‘Um Passeio pela História’, reabertura da exposição permanente que conta a história de Teresópolis por meio de textos e imagens. No sábado, dia 9, às 16h, acontece o lançamento do livro ‘Viagem ao Passado’, romance histórico, com os relatos das viagens à Serra dos Órgãos entre 1820 e 1920, do escritor e jornalista Wanderley Peres.



No dia 12, às 19h, a Casa da Memória recebe professores e alunos da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli para o ‘Conversas Musicais’, numa homenagem ao Grêmio Musical Paquequer e à família Teixeira. No dia 22, às 19h, tem sessão do CineClube, com exibição e debate do filme regional ‘PRAIA 8 – Conspiração Serrana’, com realização da Secretaria de Cultura.



No dia 26, também às 19h, acontece a abertura da exposição ‘Patrimônios Históricos de Teresópolis’, com fotografias de Jefferson Hermida. A curadoria é do historiador Arthur Esteves e realização da Secretaria de Cultura. A exposição poderá ser visitada até 28 de agosto, de terça a domingo das 10h às 17h.