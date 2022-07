Projeto "Música na Matriz" tem Orquestra Feso Pro Arte em comemoração aos 131 anos de Teresópolis - Divulgaçãp

Publicado 02/07/2022 21:51

Integrando a programação de aniversário de 131 anos de Teresópolis, no próximo domingo, 3 de julho, às 15h, a Orquestra Feso Pro Arte (Ofesp) se apresenta no ‘Música na Matriz’, na Matriz de Santa Teresa (Praça Baltasar da Silveira, s/n – Várzea).



Sob a regência do maestro Denis Lopes, a orquestra é composta por talentosos musicistas que, durante o ‘Música na Matriz’, vão apresentar um excepcional programa que abarca diferentes estilos, demonstrando as diversas possibilidades que a formação de uma orquestra de câmara representa.



Criado pela Prefeitura de Teresópolis em 1994 para valorizar e difundir a música erudita e popular, o projeto ‘Música na Matriz’ facilita o acesso do público a concertos de qualidade.