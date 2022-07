Maratona provoca intervenções para passagem dos atletas na Serra de Teresópolis - Divulgação

Publicado 01/07/2022 19:15

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) avisa os usuários da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) que, neste fim de semana acontece a segunda edição da UPHILL MARATHON 2022 - Serra dos Órgãos, uma prova de resistência organizada pela empresa X3M Entretenimentos S/A, que conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, e causará interferência no fluxo de veículos, tanto no principal acesso à cidade de Teresópolis quanto no trecho da Serra.



No dia 02 de julho, sábado, entre 8h e 10h será realizado um treino dentro da cidade de Teresópolis, entre a Av. Oliveira Botelho, passando pela Av. Rotariana, até o Centro de Atendimento ao Turista (Soberbo), com retorno ao ponto de largada. Haverá necessidade de interdição parcial do trecho com tráfego fluindo em sistema de pare e siga. A concessionária orienta como alternativa neste período que o acesso à Teresópolis seja feito pelo bairro Meudon (km-83).



Já no domingo, dia 03 de julho, entre 7h e 12h, haverá dois pontos de largada simultâneos, em Parada Modelo (Km 106) e no Posto Garrafão (km 94,3), e todos os atletas seguirão pela Serra de Teresópolis, com destino ao bairro do Alto, na cidade de Teresópolis. A prova será realizada ao longo do trecho da Serra utilizando a terceira faixa, portanto, para segurança de todos, será necessário o fechamento desta e, nos quilômetros em que não houver terceira faixa, será implantado o sistema de pare e siga. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), autoridade sobre a via poderá modificar, no ato do evento e de acordo com a necessidade, algumas ações quanto ao fechamento temporário da pista.



A Concessionária sugere que os usuários planejem seus deslocamentos com alguma antecedência em função de possíveis retenções. O trecho conta com o apoio da PRF e Guarda Municipal das cidades de Guapimirim e Teresópolis, e estará devidamente sinalizado e com equipes de batedores da empresa responsável pelo evento. Equipes da CRT serão mantidas no trecho para monitorar os trabalhos e orientação dos motoristas. Outras informações podem ser obtidas pelos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.