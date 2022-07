Atividades comemoram aniversário do Horto Municipal - Divulgação

Atividades comemoram aniversário do Horto MunicipalDivulgação

Publicado 01/07/2022 08:08

O Horto Municipal de Teresópolis Carlos Guinle receberá duas atividades no próximo domingo, dia 3 de julho, para comemorar o seu primeiro aniversário de remodelação e os seus 54 anos de existência. Com entrada franca, as ações integram a programação comemorativa pelo 131º aniversário de Teresópolis, celebrado no dia 6 de julho.



Com início às 10h, uma aula de kickboxing promete animar a manhã de crianças, jovens e adultos interessados em aprender as técnicas da arte marcial e esporte de combate, com os instrutores Alonso e Tiago, da Academia Impacto Total - University Champions.



No mesmo horário, acontecerá a oficina Alquimia do Sabor, oferecimento da loja Canto do Girassol, que alia informação e diversão sobre nutrição com sustentabilidade, com a palhacinha Gira Girassol Terê.



Totalmente remodelado e reinaugurado pelo Prefeito Vinicius Claussen no dia 3 de julho de 2021, o Horto Municipal de Teresópolis Carlos Guinle ganhou vários atrativos, como área para piquenique, parque para cães, horta, jardins, área de compostagem e estufas para o cultivo de espécies de plantas nativas para o replantio nas praças e espaço públicos da cidade. Também conta com um Jardim Sensorial, composto por plantas medicinais para efeito de estudos e trabalhos escolares.



Com mais de 10.000m², o espaço público integra o patrimônio municipal e foi inaugurado no dia 6 de julho de 1968 pelo Prefeito Waldir Barbosa Moreira. Projeto pelo engenheiro Osiris Rahal, funciona em terreno doado ao Município por Carlos Guinle. Localizado na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Carlos Guinle, o horto tem visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 16h, com entrada franca.





Serviço:

• Aula de Kickboxing e Oficina Alquimia do Sabor

Dia: Domingo, 3 de julho

Hora: 10h

Local: Horto Municipal de Teresópolis Carlos Guinle

(Av. Tobias Barreto, 21, bairro Carlos Guinle)

Entrada franca.

Foto: Bruno Nepomuceno