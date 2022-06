Conquista da Agulha do Diabo completa 81 anos - Divulgação

Conquista da Agulha do Diabo completa 81 anosDivulgação

Publicado 30/06/2022 16:52

A formação rochosa tem 2.050 metros de altitude e fica situada dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e está no top 10 das mais difíceis de acesso do mundo com visual de tirar o fôlego.





A escalada é hoje uma das mais procuradas no mundo e famosa por estar entre a Pedra do Sino e o Pico do Garrafão.



E você tem coragem de fazer uma escalada dessa ou é do time que que fica só admirando as fotos lindas?