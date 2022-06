Fase de testes segue até 10 de julho, sem cobrança de tarifa - Bruno Nepomuceno

Publicado 29/06/2022 23:26

A partir desta quarta-feira, 29/06, jovens uniformizados da primeira turma do Novo Promaj Rotativo circulam pelas principais ruas dos bairros do Alto, Agriões e Várzea, classificadas como zona comercial e sinalizadas para receber o novo sistema de estacionamento rotativo. Nesta fase de testes, eles são acompanhados por monitores e estão conhecendo a área onde o rotativo funcionará, entregando folhetos explicativos aos usuár ios e orientando sobre o sistema de parquímetros e o uso do aplicativo DIGIPARE.



De acordo com o Decreto Municipal 5.773/2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico do município desta terça-feira, 28 (https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/523), os testes seguem até o dia 10 de julho, de segunda a sábado, das 8h30 às 18h30, sem cobrança de tarifa pelo uso das vagas demarcadas. Quando o sistema entrar em vigor, o pagamento pelo uso das vagas poderá ser feito por meio do aplicativo Digipare, cartões de débito ou crédito, PIX ou em dinheiro nos estabelecimentos comerciais credenciados. Dúvidas podem ser esclarecidas na central do rotativo, instalada em sala anexa a da Operação Segurança Presente, na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, em horário comercial.



“Este é um período de treinamento em campo e de orientação aos motoristas sobre o Novo Promaj Rotativo Comercial. Serão divulgados em breve os pontos de venda onde serão emitidos os tíquetes eletrônicos de estacionamento e de recarga de créditos virtuais no aplicativo Digipare”, destacou Filipe Rebello, subsecretário municipal de Ordem Pública e coordenador do novo sistema de estacionamento rotativo. “Além de disponibilizar mais vagas e rotatividade comercial, o rotativo traz outros benefícios, como tolerância de 15 minutos para todas as vagas e pagamento fracionado a cada 30 minutos, no valor de R$ 1,25. Motociclistas, idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência terão áreas exclusivas para estacionar e não pagarão tarifa nesses locais”, frisou.



“É meu primeiro emprego com carteira assinada”, disse Thalita Mello, 18 anos. “A expectativa é muito grande”, comentou Livia Feijó, 19 anos. “Vamos aprender na prática como funciona”, completou Taisa Santos, 19 anos.



O Prefeito Vinicius Claussen encaminhou pedido de autorização à Câmara Municipal para que os moradores de imóveis onde não haja estacionamento (próprio ou franqueado) também fiquem isentos de tarifa no período da noite até às 10h da manh&a tilde; do dia seguinte.



“O Novo Promaj Rotativo vai democratizar o uso do espaço público e promover ordenamento urbano. O recurso arrecadado com o estacionamento vai tornar possível a manutenção de uma grande iniciativa social, que é o programa do primeiro emprego para 288 jovens de 14 a 22 anos de famílias em vulnerabilidade social. Os jovens que atuarão no rotativo têm entre 18 e 22 anos e têm a carteira assinada, direitos trabalhistas garantidos e vasta carga horária de capacitação profissional para que, no final do contrato, ingressem mais bem preparados no merca do de trabalho”, assinalou o Prefeito Vinicius Claussen.



De acordo com o decreto, fica estabelecida como Zona Comercial para fins de estacionamento rotativo, as seguintes vias, logradouros e espaços públicos:



- Av. Delfim Moreira - Da Rua Olegário Bernardes até a Rua Manoel José Lebrão;

- Av. Feliciano Sodré - Da Rua Cel. Antônio Santiago até a Rua Tenente Luiz Meirelles (toda a extensão);

- Av. José Joaquim de Araújo Regadas - Da Rua Manuel Madruga até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Av. Lúcio Meira - Da Rua Tenente Luiz Meirelles até a Rua Manoel José Lebrão (toda a extensão);

- Av. Oliveira Botelho - Da Rua Augusto do Amaral Peixoto até a Rua Sloper;

- Rua Alice Quintela Maurici Regadas - Da Rua Manuel Madruga até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Augusto Amaral Peixoto - Da Rua Sebastião Lacerda até a Av. Oliveira Botelho (toda a extensão);

- Rua Capitão Edmundo do Nascimento - Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Carmela Dutra - Da Rua Cel. Antônio Santiago até a Rua Tenente Luiz Meirelles (toda a extensão);

- Rua Cel. Antônio Santiago - Da Rua Carmela Dutra até a Av. Feliciano Sodré;

- Rua Chaves Faria - Da Rua Waldir Barbosa Moreira até o número 173;

- Rua Dr. Aleixo - Da Av. Delfim Moreira até a Rua Heitor de Moura Estevão (toda a extensão);

- Rua Dr. José Mendonça Clark - Da Av. Delfim Moreira até o final da via (toda a extensão);

- Rua Duque de Caxias - Da Av. Lúcio Meira até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Edmundo Bittencourt - Da Rua Manuel Madruga até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Emile Ducummunn - Da Av. Delfim Moreira até a Av. Lúcio Meira (toda a extensão);

- Rua Estado de Israel - Da Rua Parú até a Rua Magé (toda a extensão);

- Rua Fernando Martins - Da Rua Heitor de Moura Estevão até a Rua Muqui;

- Rua Francisco Sá - Da Rua Heitor de Moura Estevão até a Rua Muqui;

- Rua Heitor de Moura Estevão - Da Av. Lúcio Meira até a Rua Manoel José Lebrão (toda a extensão);

- Rua Jorge Lóssio - Da Rua Sebastião Lacerda até a Rua Alfredo Rebello Filho;

- Rua José Augusto da Costa - Da Rua Francisco Sá até a Av. Lúcio Meira;

- Rua Magé - Da Rua Carmela Dutra até a Rua Nilza Chiapeta Fadigas (toda a extensão);

- Rua Major Carvalho - Da Rua Waldir Barbosa Moreira até a Rua Purús (toda a extensão);

- Rua Manuel Madruga - Da Rua Edmundo Bittencourt até o final da via (toda a extensão);

- Rua Monte Líbano - Da Rua Manuel Madruga até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Muqui - Da Rua Francisco Sá até a Rua Fernando Martins;

- Rua Nilza Chiapeta Fadigas - Da Rua Magé até a Rua Tenente Luiz Meirelles

(toda a extensão);

- Rua Nova Friburgo - Da Rua Carmela Dutra até a Rua Nilza Chiapeta Fadigas (toda a extensão);

- Rua Padre Tintório - Da Av. Delfim Moreira até a Rua Solimões (Entorno da Praça Baltazar da Silveira);

- Rua Parú - Da Rua Carmela Dutra até a Rua Estado de Israel;

- Rua Praça Nilo Peçanha - Da Rua Sebastião Lacerda até a Av. Oliveira Botelho (toda a extensão);

- Rua Solimões - Da Av. Delfim Moreira até a Rua Padre Tintório (toda a extensão - Entorno da Praça Baltazar da Silveira);

- Rua Waldir Barbosa Moreira - Da Rua Ten. Luiz Meirelles até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão).





