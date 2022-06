Alunos de Teresópolis se formam em curso de prevenção às drogas - Bruno Nepomuceno

Publicado 29/06/2022 17:43

Nesta terça-feira, 28/06, 105 alunos de quatro turmas do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Antonio Santiago receberam certificado de formação do Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas. Realizada na Prefeitura, a solenidade reuniu instrutor, alunos, pais e professores.



Implantado em agosto de 1992 e prestes a completar 30 anos de existência, o programa é um esforço cooperativo entre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a escola e a família que oferece atividades educacionais em sala de aula, a fim de prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes.



“Procuramos formar cidadãos conscientes e que saibam dizer não às drogas e sim à vida. É uma semente plantada, cabe aos responsáveis cultivar essa semente e podar quando necessário”, opinou a auxiliar de direção, Andreia Maria Alves da Cruz.



Só no 1º semestre de 2022, o Proerd formou 1.700 alunos de 32 escolas públicas e particulares em Teresópolis. Com o auxílio do Livro do Estudante, o programa é aplicado durante um semestre letivo, com lições que ensinam estratégias de resistência à oferta de drogas e de prevenção ao bullying, conscientizando os estudantes sobre as consequências de suas escolhas.



Segundo o instrutor, Sargento Tiago Moreira da Silva, do 30º Batalhão de Polícia Militar, “as orientações envolvem alertas sobre bebida alcoólica, cigarro, drogas lícitas e ilícitas, a não fazerem bullying, a criarem uma rede de ajuda com amigos de confiança, a não ficarem constrangidos se receberem uma oferta de drogas e, com essas estratégias de resistência, dizerem não, com firmeza e consciência”.



Os alunos Matheus Maia e Joana Vaz dizem que aprenderam a lição. “Aprendi sobre o que as drogas fazem, a recusar com firmeza e a sair de brigas sem me machucar”, contou Matheus. “Aprendi também que é melhor evitar todo tipo de vício, sejam drogas ou bebida alcoólica. É uma lição pra vida toda”, destacou Joana.



Para as mães Adriana Maia e Jannaina Vaz, o Proerd é um importante aliado na formação dos filhos. “É o primeiro passo para que não se envolvam com drogas, uma orientação que as crianças levam quando forem adultas”, opinou Adriana. “É um trabalho educacional sério, com linguagem adequada e abordagem bastante acessível e que transforma os alunos em multiplicadores da informação junto aos familiares e amigos”, pontuou Jannaina.